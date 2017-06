Acht verouderde flatgebouwen Spijkenisse plat

Acht zwaar verouderde flatblokken in de Spijkenisser wijk Sterrenkwartier gaan tegen de vlakte. Daarvoor in de plaats komen vooral laagbouwwoningen en enkele appartementencomplexen. De bewoners worden morgen per mail en brief ingelicht.

Woningcorporatie Maasdelta wil al aan het eind van dit jaar beginnen met de forse facelift in de flatstrook die in fases wordt uitgevoerd. De ‘operatie’ duurt tot en met 2023, vertelde zegsman Raymond Dul van Maasdelta vanavond tijdens een presentatie aan de raadsleden van Nissewaard. Hoeveel geld zijn corporatie in de forse opknapbeurt steekt, kon hij niet zeggen. Maar bij soortgelijke projecten in de wijken Groenewoud en Hoogwerf kostte het Maasdelta vele miljoenen euro’s. De gemeente neemt de kosten van de inrichting van de plantsoenen en de rest van de buitenruimte voor rekening.

Afbreuk

Volgens Dul verdwijnen 688 flatwoningen en komen er 400 tot 425 nieuwe woningen voor terug; 60 procent huur en 40 procent koop. In het gebied staan (haaks op de Planetenlaan) ook enkele oude flatgebouwen die niet gesloopt kunnen worden, omdat ze in handen van particuliere eigenaren zijn. Maar architecte Martina van Ess van Geurs en Schultze Architecten uit Amsterdam verwacht niet dat die afbreuk doen aan de facelift van het gebied. ,,We behouden daar de bestaande structuur die in de jaren 60 is bedacht, alleen komt er een grotere variatie in woningen.’’

Door minder huizen neer te zetten, komt er letterlijk meer ruimte. Dat wordt volgens de Maasdeltawoordvoerder door bewoners doorgaans op prijs gesteld.

De bedoeling is per jaar 80 huishoudens of individuele personen te verplaatsen naar een tijdelijke woning, zegt Dul. Hen zal een soortgelijke dan wel betere huurwoning worden aangeboden. Of ze later kunnen terugkeren in het vernieuwde Sterrenkwartier hangt af van de huur- en koopprijzen.

Volgens Maasdelta is de sloop en grotere variatie in de flatstrook hard nodig omdat de jaren 60-flatwoningen niet meer van deze tijd zijn. Ze zijn gehorig, slecht geïsoleerd en brandgevaarlijk en hebben zwaar verouderd sanitair. Veel mensen wonen er slechts een aantal maanden. Steeds meer eenoudergezinnen en niet-westerse mensen komen in de flats terecht en Maasdelta merkt dat het aantal kansarmen en problemenmakers toeneemt. Het opknappen van de flatblokken kost zo veel dat voor sloop en vervangende bouw wordt gekozen.