Afscheid van WK Sportvissen op Haringvliet

Sportvissers uit verschillende delen van de wereld hebben deze week bezit genomen van het pittoreske Hellevoetsluis. Overal, en vooral in de omgeving van de haven, klinkt Duits of Engels op straat.

In de haven hangen overal rood-witte vlaggen van de World Predator Classic (WPC), zoals het internationale toernooi heet. De vlaggen hangen niet alleen aan masten op de kades en de boten, maar ook aan de gevels van woningen in de Vesting.

Hellevoetsluis is overduidelijk trots op het prestigieuze evenement. Ondernemers en vakantieparken doen dezer dagen ook goede zaken. Sommige buitenlandse deelnemers zijn al weken in Hellevoetsluis, om te oefenen voor de grote strijd op het Haringvliet.

Miljoenen

Quote Vissen hier is net wonderland Heiko Sauther De vissers komen echt overal vandaan: Japan, Amerika, Litouwen, Noorwegen, Nederland, Polen en natuurlijk Duitsland en Groot-Brittannië. In dat laatste land is vissen enorm populair, vertelt de Britse organisator Ross Honey. Er zijn miljoenen beoefenaars. Het evenement in Hellevoetsluis heeft dan ook veel sponsors en media-aandacht.

Veel sportvissers hebben het hele jaar uitgekeken naar deze week, weet Honey. De spanning was dan ook groot bij de start gistermorgen. De 'monsterboten' voerden direct na het starstsein met hoge snelheden - sommige boten kunnen 140 kilometer per uur halen- het Haringvliet op. Het is namelijk belangrijk dat je als eerste op de goede (visrijke) plek bent, legt Honey uit. want als iemand je voor is, moet je uitwijken naar een 'mindere' plek. ,,Het is het verschil tussen winnen en verliezen'', benadrukt hij.

Dat het WK sportvissen in Hellevoetsluis wordt gehouden, is geen toeval. In het Haringvliet zwemmen namelijk de grootste snoeken, baarzen en snoekbaarzen. ,,Het is misschien wel het beste visgebied van Europa'', zegt Heiko Sauther uit het Duitse Mannheim. ,,Vissen hier is net wonderland.''

(Het artikel gaat verder onder de video)

Video: Lars Bood over zijn liefde voor vissen

Kierbesluit

Toch ziet de organisatie zich genoodzaakt om het evenement in 2018 te verhuizen naar een andere plek. Dat heeft volgens Honey alles te maken met het omstreden Kierbesluit. Want om de internationale vismigratie te bevorderen, zet Rijkswaterstaat volgend jaar de sluizen van de Haringvlietdam op een kier. Zout water van de Noordzee stroomt dan het nu nog zoete Haringvliet in. Snoeken, snoekbaarzen en baarzen, die niet in zout water leven, zullen dan naar verwachting naar andere plekken verhuizen.

,,Ik kan gewoon niet het risico nemen dat hier geen vis is dadelijk'', legt Honey uit. Waar de World Predator Classic volgend jaar wordt gehouden, kan hij nu nog niet zeggen. Honey heeft verschillende plekken op het oog, in Nederland en in het buitenland. ,,Hier in Nederland zijn we naar drie locaties aan het kijken: in Noord-Holland, Centraal-Holland en bij Amsterdam.''

Helemaal weg uit Hellevoetsluis gaat Honey overigens niet. Hij blijft actief in de vestingstad met een kleinere vistoernooien. ,,We zijn hier altijd erg gastvrij ontvangen, zowel door de burgemeester als de inwoners. Onze vlaggen hangen zelfs aan hun woningen. Dit is ons huis.''

Jammer

Quote Hellevoetsluis is de beste plek Gary Wyeth Gary Wyeth uit het Britse Southampton vindt het jammer dat het evenement uit Hellevoetsluis verdwijnt. ,,Het is de beste plek die ze konden kiezen. Alles is perfect voor de vissport.'' Ook Jason Foster uit Londen, die opgroeide in Zuid-Afrika, is helemaal verliefd op het gebied. ,,Dit is wat ik gewend ben thuis, veel open ruimte, water en zon.'',,En het is hier schoon'', voegt Wyeth er aan toe. ,,Heel anders dan bij ons.''

Ook de Hellevoeters vinden het jammer dat het WK sportvissen verhuist. Lokale ondernemers vrezen voor omzetverlies. Maar burgemeester Milène Junius heeft ergens wel begrip voor het besluit van de organisatie. ,,Voor deelnemers moet het natuurlijk ook een uitdaging blijven, dus het is logisch dat er een keer van locatie gewisseld moet worden.''

Volgens haar heeft de World Predator Classic Hellevoetsluis veel bekendheid gegeven bij een grote doelgroep. ,,De films die tijdens het evenement gemaakt worden, worden goed bekeken over de hele wereld. Tijdens het evenement doen een paar honderd deelnemers en hun familieleden Hellevoetsluis aan. Zij blijven vaak een dagje langer en spenderen tijd en geld in onze horeca en winkels. Maar gedurende het jaar komen er ook deelnemers oefenen op het Haringvliet, en bezoeken vistoeristen die via de WPC van Hellevoetsluis gehoord hebben de stad.''