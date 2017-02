Amateurvoetballers Zuidland willen AZ helpen na recordnederlaag

,,Wij verkeren na een slepende winterstop niet in een blakende vorm’’, schrijven ze in hun uitnodiging aan de Alkmaarders.



Het duel kan morgen wat hun betreft gespeeld worden, ‘want dan is onze wedstrijd tegen Simonshaven 3 afgelast’.



De spelers van de Zuid-Hollandse reserve-vijfdeklasser zagen tot hun teleurstelling dat AZ in Lyon werd weggespeeld. Ze bieden Van den Brom aan naar het AFAS Stadion in Alkmaar te komen. ,,Wij snappen dat gezien de recente uitslagen het spelen van een uitwedstrijd niet uw voorkeur heeft.’’



Zondag ontmoet AZ voor de competitie PEC Zwolle.