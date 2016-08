Aquapark Splash sluit definitief door slecht weer

Dat er behoefte is aan een openwaterattractie in Nederland lijdt geen twijfel, weet Hazelzet inmiddels. Vanuit heel Nederland kwamen kinderen en volwassenen naar het speelparadijs aan het zandstrand van Hellevoetsluis. Vooral het eerste jaar (2013) was een groot succes. ,,Er zaten ineens 10.000 mensen aan dit strand, waar dat normaal 300, 400 waren'', weet hij nog.



Maar het is niet altijd mooi weer tijdens de zomer. ,,En wij zijn voor 100 procent afhankelijk van het weer. Als het 's morgens bewolkt is, gaat niemand naar het strand.''



Eindsprint

Een zomer met zo veel slechte dagen als dit jaar is dan ook funest voor attracties als Aquapark Splash. ,,We hebben nu een seizoen van drie maanden gehad, waarvan de eerste zes weken weggegooid zijn. Gelukkig hebben we nu een goede eindsprint kunnen maken, waardoor ik geen verlies heb geleden, maar ook geen winst. Dan ga je toch denken, waarom doe ik dit nog? Ik heb al vier jaar geen inkomen gehad. Ik heb nu pas mijn investering terugverdiend. Als ik weer zo'n seizoen heb als dit, dan is het einde verhaal. Het is gewoon niet rendabel, hoe leuk het ook is en hoe graag ik het ook wil.''



Volgens de ondernemer is het heel jammer dat attracties als Aquapark Splash, die heel veel toeristen naar Hellevoetsluis trekken, niet ook financieel worden ondersteund door de gemeente. Vanuit het bedrijfsleven was er wel steun, maar dus niet genoeg om de attractie open te houden. De komende maanden richt de ondernemer zich vooral op zijn andere waterattractie op Curaçao, waar het weer minder wispelturig is. Dat draait inmiddels goed.



Investeren

Heel misschien waagt Hazelzet ooit weer een nieuwe poging op Hellevoetsluis, vertelt hij. Maar dan alleen in combinatie met een horecagelegenheid op het strand. Die mogelijkheid is er omdat de gemeente de komende jaren flink wil investeren in het strand aan de zoetwaterzijde van de Haringvlietdam.