Aso-bellers op fiets harder aangepakt in regio Spijkenisse

Met die gegevens in de hand wordt een gedragscampagne ontwikkeld die fietsers attendeert op de gevaren van rijdend bellen. En verkeersspecialist Jan-Kees van Elders van de gemeente Nissewaard wil met de cijfers de politie overtuigen dat op aso-bellen moet worden gecontroleerd omdat het de verkeersveiligheid in gevaar brengt.



Van raadsleden mag de gedragscampagne nu al beginnen. ,,Ik slalom naar m'n werk tussen de kinderen door die op hun smartphone kijken en niet op de weg letten. Skip dat onderzoek. Zet mensen honderd meter van school af en je zult het zien'', zegt ONS-raadslid Dave Tholen. Hij vindt dat ook de scholen de kinderen moeten waarschuwen voor de gevaren van hun gedrag.



Nel Gort van LOB steunt die woorden. ,,Observeren is helemaal niet nodig'', vindt ze. ,,Zelfs in de polder waar ik woon, zie je ze allemaal met van die dopjes in rijden (waarop de fietsers muziek luisteren vanuit hun telefoon, red.). Ik ga er stijf achter rijden, toeter keihard. Ja, dat doe ik ook bij m'n kleinkinderen. Als je wilt verongelukken, dan moet je die dingen inhouden. Ik zeg: controleer hierop en laat kinderen de dopjes inleveren.''



Ziekenhuisgewonden

Volgens Van Elderen zijn gedragbeïnvloedingscampagnes bijna nog de enige mogelijkheden om het aantal ziekenhuisgewonden in Nissewaard verder terug te dringen, omdat 'al het andere al is gedaan'. ,,Er zijn 30-kilometergebieden ingericht, 50-kilometerwegen zijn veiliger gemaakt en er zijn speciale fietspaden gekomen.'' Het resulteerde vorig jaar in 'slechts' 16 gewonden die in het ziekenhuis moesten worden opgenomen.



,,Het gros van de ongelukken komt doordat wij ons als weggebruikers raar gedragen'', zegt de verkeersambtenaar. En daar kan gedragsbeïnvloeding iets aan verbeteren, is hij overtuigd. Bovendien wordt gelet op fietsverlichting en controleert de politie op alcoholgebruik in het verkeer. Verder zal ook een speciale verkeersapp worden gepromoot die tijdens het fietsen en autorijden de smartphone uitschakelt.