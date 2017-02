Auto voltanken en even wasje draaien in Spijkenisse

Het voordeel van de wasmachines met een capaciteit van 18 en 8 kilo is dat er wassen in kunnen die er thuis niet inpassen. ,,Vrachtwagenchauffeurs kunnen bijvoorbeeld hun wasgoed van drie weken er in één keer in kwijt. En zelf heb ik aan het begin van de winter ook bij onze vestiging op de Vaanweg in Rotterdam acht winterjassen in één keer gedaan. Dat is in een half uurtje gepiept. Thuis moet je telkens twee uur wachten voor één jas in de wasmachine klaar is.''



Het concept is afgekeken van Duitsland en Frankrijk, waar het een groot succes is. Nu Martin van Tol het BP-station exploiteert, wil hij mensen hier die extra service bieden. ,,Kom je terug van vakantie, dan kun je hier je vakantiewas doen. Of als je thuis geen droger hebt staan en haast hebt, is dit ideaal. En dat geldt ook voor studenten die eens in de week thuiskomen en met hun was zitten'', zo somt Van Splunter nog enkele voordelen op.



Natuurlijk is de hoop dat de klanten, als ze toch moeten wachten, in de restauratie van het tankstation, een bakkie koffie komen drinken of een broodje eten. Het succes van de megawasmachines en -droger bij de vestiging op de Vaanweg was aanleiding ook naar Spijkenisse uit te breiden. ,,Daar is hij vrijwel constant bezet'', aldus Van Splunter.



Gebruikers hoeven niet per se te tanken. Ze betalen een paar euro om hun was te doen. Waspoeder en wasverzachter krijgen ze erbij. ,,En als ze willen, kunnen ze in dat half uur snel een boodschap doen.''