'Bazaar in Spijkenisse is voor iedereen'

Toeristen

De komst van al die ondernemingen naar Spijkenisse zal een behoorlijke invloed hebben op de stad en het eiland, verwacht de ondernemer. ,,Het tilt Spijkenisse naar een hoger niveau. Niet alleen zal het meer toeristen trekken, maar levert het ook werkgelegenheid op. Al die winkels hebben namelijk personeel nodig. De verwachting is dat het werkgelegenheid oplevert voor minstens 140 mensen.''



Detailhandeldeskundige Paul Moers is erg enthousiast over het initiatief. Dat er zoveel winkels in een keer bijkomen, is volgens hem best bijzonder. ,,105 winkels is niet kinderachtig.''



Volgens hem had Davarci geen beter moment kunnen kiezen. ,,De crisis is voorbij en de consument is weer meer aan het besteden. Je ziet de lijn in de non-foodsector omhoog schieten. Mensen zeggen: ik wil geld uitgeven. Dus de timing is super.''



Het belangrijkste is volgens Moers dat de beleving in de nieuwe shoppingmall goed is. Daar zullen de ondernemers goed op moeten blijven letten. Het moet niet een soort tweede Beverwijk worden, waarschuwt hij. De kwaliteit van het winkelgebied en de uitstraling moet wel goed zijn

,,Je moet zorgen dat de winkels echt iets te bieden hebben. En het assortiment is cruciaal'', benadrukt hij.



,,Als retaildeskundige kan ik er alleen maar enthousiast over zijn dat mensen iets nieuws willen proberen. Het is een leuke aanwinst in de markt. Ik hoop dat het lukt. Tegen de consument zou ik willen zeggen: 'ga vooral kijken'.''