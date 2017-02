Bedreigde vogels terug bij Haringvliet

Het afsluiten van het Haringvliet in 1970 zorgde ervoor dat veel kustbroedvogels verdwenen. Door de maatregel, die ertoe leidde dat het Haringvliet zoet water werd, verloren veel vogels hun broedplaatsen. Als de schuiven in de Haringvlietdam volgend jaar open gaan, stroomt er weer zout water in het Haringvliet. Veel vogel- en vissoorten kunnen daarvan profiteren, denkt Chris-Jan van der Heijden van de Vogelbescherming.



Volgens hem is dat goed nieuws, omdat kustbroedvogels in Nederland zwaar onder druk staan. Hun aantal is volgens hem de afgelopen decennia gedecimeerd. Want ook elders in West-Europa verdwenen hun natuurlijke broedplekken. ,,Er bleef nog maar 20 procent over.''



De bijzondere vogels zijn nu in Nederland bijna alleen nog te vinden in de Waddenzee en de Westerschelde. Om de vogels een beetje te helpen, worden er stukken natuur aangelegd in en aan het Haringvliet waar ze veilig kunnen broeden. ,,Je krijgt een soort groene corridor in het Haringvliet.''