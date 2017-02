Belgen erg gecharmeerd van Hellevoetsluis

Tot verbazing van Nicole van Tooren, die onze zuiderburen namens de nieuwe stichting Promotie Hellevoetsluis warm probeerde te maken voor een bezoek aan de historische vestingstad, gingen de honderden magazines Hier Op Voorne Putten als warme broodjes over de toonbank. ,,Van de 400 die we zondag hadden liggen, waren er aan het einde van de dag nog maar tien over'', zegt ze trots.



Ze merkte op dat de Belgen de stand van Voorne-Putten, waarvan Hellevoetsluis deel uitmaakte, erg leuk vonden. ,,Onze zuiderburen waren verrast over de veelzijdigheid van het eiland. Want je hebt hier stranden, maar ook historische steden als Hellevoetsluis en Brielle. Belgen zijn bijzonder geïnteresseerd in fietsen en Voorne Putten heeft prachtige fiets- en wandelroutes.''



Het was de eerste keer dat de nieuwe promotieclub aanwezig was op een vakantiebeurs. Ook een aantal ondernemers uit Hellevoetsluis, waaronder camping 't Weergors, was van de partij.



Kosten

De stichting is van plan om vaker deel te nemen aan vakantiebeurzen. ,,Dat heeft zeker onze aandacht, want je kunt er veel mensen gericht mee bereiken. Maar het brengt natuurlijk ook kosten met zich mee, dus je moet goed bekijken welke beurs interessant is voor Hellevoetsluis.''



Antwerpen was een logische keus omdat er relatief veel Belgen naar Hellevoetsluis komen. ,,Het is slechts vijf kwartier rijden en ook daarom heel aantrekkelijk.''



De keus voor een vakantiebeurs is overigens niet zo heel eenvoudig omdat er verschillende doelgroepen naar Hellevoetsluis komen. ,,Je hebt hier echt voor ieder wat wils. Dat is een rijkdom, maar het is soms ook lastig. Want op welke groep moet je je richten? Sommige bezoekers, zoals de Belgen, komen duidelijk voor het fietsen en wandelen. Maar Duitsers vinden het strand weer erg leuk.''



Hotels

Om de stad de komende jaren aantrekkelijker te maken voor toeristen, zouden er wel meer luxe hotels moeten komen, vindt de gemeente. Bijvoorbeeld in de voormalige machinistenschool, waarin tot voor kort een brasserie/restaurant was gevestigd.