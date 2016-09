Bewoners Hellevoet ontzet na weer verdrinking kat

,,We wonen hier nu 2,5 jaar en Job had het verschrikkelijk naar zijn zin'', vertelt Van Leeuwen. Zijn kat genoot van de vrijheid en de ruimte bij de Vesting. Job, die via een kattenluikje de woning in en uit kon, was vaak weg 's avonds. ,,De volgende ochtend kwam hij dan thuis met muizen, ratten en zelfs hazen.''



Maar afgelopen vrijdag kwam hij niet terug. Couvreur vreesde meteen het ergste. Vooral omdat er wel vaker katten zijn verdronken in de gracht achter de karakteristieke woningen. ,,We hebben meteen rondgezocht in de Vesting, geflyerd in de buurt en mensen aangesproken.''



Job was echter nergens te bekennen, tot dinsdag. Met behulp van buren en de havenmeester werd de verdronken kater uit het water gevist. Vooral Couvreur is flink van slag door de dood van haar kat. Van Leeuwen: ,,Ze is heel emotioneel, verdrietig. Het was zo'n gezonde en vrolijke kat. Voor de kinderen en kleinkinderen was hij ook erg gezellig. Het is triest.''