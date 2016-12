Binnenvaartschip botst in dichte mist tegen Botlekbrug

Hennepkwekerij in bedrijfsloods Zuidland

24 december In het bedrijfspand in Zuidland waar gisteravond brand uitbrak, bleek een hennepkwekerij te zitten. Vermoedelijk was de energievoorziening in het pand aan de Raadsheerenhoek niet deugdelijk. Het moderne pand, dat bestaat uit meerdere units, vatte rond 21.40 uur vlam.