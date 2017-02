Bloemen moeten toeristen lokken naar Oostvoorne en Rockanje

Oostvoorne en Rockanje worden in de lente behangen met kleurrijke bloemen. Dat moet de kustdorpen flink opfleuren en aantrekkelijker maken voor strandgangers en andere recreanten.

De gemeente Westvoorne zet bloemen als nieuw wapen in om de toeristen naar de dorpen te lokken. Ze neemt het gespecialiseerde bedrijf Oase Lease in de arm om op twaalf plekken in Oostvoorne en elf in Rockanje volop bloemschalen, hangende bloembakken, piramidebakken en balkonbakken te plaatsen.

Want de inwoners en ondernemers hebben bij de gemeente geklaagd dat het in de dorpen aan fleur en kleur ontbreekt. Nu zijn er al wel bloembakken maar die ogen met siergrassen vooral grauw. Gekozen wordt voor een kleurige bloemenpracht omdat die volgens deskundigen ervoor zorgt dat mensen zich in een omgeving thuis voelen en langer blijven 'hangen'. Dat geldt zowel voor inwoners als recreanten.

De tientallen bloembakken en 93 'hanging baskets' komen op prominente plekken in de dorpen waar veel mensen langskomen. Tinte, dat nauwelijks toeristen trekt, wordt in de opfleuractie niet vergeten. Daar komt op de Colinslandsedijk en de Kade ook bloemenpracht.

Gehandicapten

Westvoorne laat de bloembakken door eigen personeel aanplanten en onderhouden. Verstandelijk gehandicapten hebben de bloemen gekweekt.

Voor het opfleuren van de dorpen trekt de gemeente zo'n 20.000 euro uit. In Oase Lease heeft ze vertrouwen. Dit bedrijf uit het Utrechtse Leersum heeft al proefgedraaid in de dorpen. Het hing talrijke hangende bloemenbakken aan lantaarnpalen en zette bloembakken rond het gemeentehuis in Rockanje. Dat werd erg gewaardeerd, melden burgemeester en wethouders.