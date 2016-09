Bootbezitters blokkeren EK steentjes keilen

Hij baalt, want het evenement dat hij vijf jaar terug met zijn vriendenclub op touw zette, trekt gooiers van heinde en verre. Ook krijgt het veel media-aandacht. ,,En we steunen er een goed doel mee: zeilvakanties voor ernstig zieke kinderen. Maar het moet allemaal wel leuk blijven. We willen geen hele strijd aangaan. De heisa van nu is ontstaan doordat we vorige keer één bootje hebben geraakt. Dat hebben we met die mijnheer goed afgehandeld.''



Volgens secretaris Dick van Oortmerssen van watersportvereniging Flacquee is dat een te positieve voorstelling van zaken. ,,Vorig jaar zijn met steentjes een aantal boten van onze leden beschadigd. Er is zelfs 's avonds in het donker geoefend en toen vlogen steentjes onder het gespannen net door tegen boten.''



Hij vindt dat het EK stoneskimming maar naar een andere plek moet verhuizen. ,,Het was al eens in Vlaardingen, een keer op de Brouwersdam, laat het nu maar in de havenkom van Sommelsdijk gebeuren. Daar kan zelfs een blinde stenengooier geen schade aanrichten.''



Zure mensen

De Heer ziet er niets in. ,,Hier, bij mijn werf, heb ik krachtstroom en kan ik een grote tent neerzetten. Met een paar honderd euro ben ik klaar. Op een andere plek moet ik van alles huren en loopt het in de papieren. Dat kan alleen met steun van sponsors. Maar vind die maar eens zo snel. Daarom kijk ik of het volgend jaar lukt. Met de watersporters word ik het niet eens. Dat zijn mensen die zich erin vastbijten. Zure oude mannen, helaas.''



Van Oortmerssen reageert als door een adder gebeten: ,,Zuur? Helemaal niet. Onze leden zijn wel wat ouder, maar het zijn best redelijke mensen. Ze willen gewoon geen schade oplopen en ze moeten de haven in en uit kunnen. Daar betalen ze lidmaatschapsgeld voor.''