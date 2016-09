Botlekbrug heeft jubileumstoring

De ruim 300 miljoen euro kostende brug die op 12 juli vorig jaar in gebruik werd genomen, had de laatste tijd minder storingen. De teller stond op 16 december op 50 storingen , maar dat is in de afgelopen negen maanden opgelopen naar 75.



Kamerleden Barbara Visser van de VVD en Duco Hoogland van de PvdA hebben zich al diverse keren bij verkeersminister Melanie Schultz (VVD) beklaagd. Zij heeft aangegeven dat het nog wel tot februari kan duren voor alle problemen zijn verholpen.



Volgens Rijkswaterstaat is er sprake van een dalende lijn in het aantal storingen. Een woordvoerster liet vanavond weten te betreuren dat het verkeer en scheepvaart er last van hebben.