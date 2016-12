Brand in bedrijfsloods Zuidland onder controle

De brand woedde in het bedrijfsverzamelgebouw vlak achter de Zuidlandse brandweerkazerne. De vlammen kwamen uit het dak en de brandweer bluste lange tijd van een afstand aantwee kanten. Het dak werd aangepakt en voorzichtig werd er ook naar binnen gespoten.



Terughoudend

,,We gaan terughoudend te werk", laat de veiligheidsregio weten. ,,Dit omdat we niet weten wat er precies brandt. Het bedrijfspand is heel modern, en bij dit soort gebouwen kan het zijn dat er ontploffingsgevaar ontstaat. We nemen dus geen risico's."



Rond 23.40 uur lijkt de rook minder heftig te ontwikkelen. De politiehelikopter assisteert even en keert rond 23.50 weer terug naar Schiphol. ,,De brandweer gaat voorzichtig naar binnen. We hebben het idee dat de brand onder controle begint te raken."



De veiligheidsregio meldde dat wie in de omgeving woont en last heeft van rook ramen en deuren moest sluiten. Bij het uitbreken van de brand waren er volgens de brandweer geen mensen in het pand aanwezig. De politie gaat onderzoek doen naar de toedracht van de brand.