Brand in transformatorhuisje in Brielle

De hoge vlammen dreigden over te slaan naar de naastgelegen tuinderij. Het was lastig blussen omdat er nog stroom op het huisje stond. Stedin sloot de stroom af en daarna was het vuur snel onder controle.



De tuinderij en een ander pand in de buurt zitten zonder elektriciteit. De rest van de omgeving heeft geen last van de brand. De Kloosterweg is een polderweg buiten Brielle.