Brielse wegpiraat zorgt voor levensgevaarlijke situaties

Agenten wilden de 30-jarige Briellenaar gisteravond controleren op alcoholgebruik nadat een voetganger meldde bijna door hem van de sokken te zijn gereden. Op de Mauritsweg lukte het de man te laten stoppen. Hij weigerde op verzoek van de politie zijn motor uit te zetten en scheurde weg toen een agent half in de auto dat voor hem wilde doen. Daarbij kwam de politieman ten val en raakte lichtgewond.



De bestuurder reed ondertussen via de Van Oldenbarneveldtstraat over de trambaan tegen het verkeer in de Karel Doormanstraat in, negeerde overstekende mensen op het zebrapad en reed door rood de Westblaak op. Terug in de Mauritsstraat zette hij z’n auto stil en vluchtte te voet. Agenten zaten hem echter nog steeds op de hielen en in het doodlopende Karel Doormanhof wisten ze hem te vangen. Dat ging niet zonder slag of stoot. De man weigerde mee te werken en kon alleen door gebruik te maken van pepperspray worden overmeesterd.



Ook na de aanhouding bleef de Briellenaar zich hevig verzetten. Hij schreeuwde, beet in de arm van een politieman, schold met ziektes en bedreigde de agenten met de dood. Desondanks hielden de agenten de man onder controle en brachten hem naar het politiebureau. Hij zit nog vast.