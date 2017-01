Burgemeester Hellevoetsluis is van harte welkom om mee te eten

De Hellevoeters willen graag met de burgemeester in gesprek over de problemen die burgers ervaren als ze ineens buiten hun schuld zonder werk komen te zitten. ,,Het is ons ook ooit overkomen. Dan zie je dat de instanties langs elkaar heen werken en dat het weken duurt voordat je geld wordt overgemaakt. Je staat dan echt met je rug tegen de muur'', vertelt Rein.



,,Ik denk dat er zat mensen zijn, ook in Hellevoetsluis, die het niet kunnen behappen'', zegt zijn vrouw. ,,Er is heel veel stille armoede. Hoe gaat de burgemeester daarmee om? Dat zijn dingen die ons wel bezighouden.''



Maar het gesprek hoeft niet alleen over serieuze zaken te gaan, benadrukt haar man. ,,We willen gewoon een open en eerlijk gesprek voeren en bijvoorbeeld ook weten wie de mens is achter de burgemeester?''