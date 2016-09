Burgemeester Spijkenisse: 'Wij zijn de baas op het plein'

De burgemeester zei dat gisteravond bij het informeren van de gemeenteraad van Nissewaard. Ze vertelde dat er daders in beeld zijn van de vernielingen die in de nacht van vrijdag op zaterdag werden gepleegd. Toen werden met vuurwerk en stenen de ruiten van een snackbar en een deel van het interieur vernield. Ook een woning erboven liep schade op. ,,Dat heeft een enorme impact op de bewoners'', weet Salet.



's Ochtends had ze al de oproep van de VVD gekregen om snel de orde te herstellen. ,,Daar zijn we druk mee bezig'', verzekert Salet. Er is extra politie zichtbaar en onzichtbaar aanwezig bij winkelcentrum Akkerhof. Bovendien stelde ze een samenscholingsverbod in: jongeren die zich in een groep of groepje irritant gedragen, krijgen van de politie eerst een waarschuwing en als ze niet luisteren een gebiedsverbod opgelegd.



Drugshandel

De burgemeester erkent dat het al langer onrustig is rond de winkels en het metrostation Akkers, nadat de gemeente enkele weken geleden een café waar de jongeren rondhingen had gesloten vanwege drugshandel. Dat het in de nacht van vrijdag op zaterdag zo escaleerde, vindt ze ontoelaatbaar.



Bewakingscamera's hebben volgens Salet de vandalen gefilmd en de beelden worden door de politie bekeken. Ook de komende tijd is er vanuit het uitkijkcentrum van de politie in de Witte de Withstraat in Rotterdam verhoogde aandacht voor wat er zich rond het winkelcentrum en metrostation afspeelt.



Raadsleden zijn geschokt door de gebeurtenissen, omdat het de week ervoor ook al mis ging. Toen zochten jongeren bij het metrostation de confrontatie met de politie en werd na enkele waarschuwingen een 17-jarige jongen opgepakt. De politici zijn er bang voor dat nu de jongeren bij irritant gedrag bij het winkelcentrum worden weggestuurd ze in omliggende buurten voor problemen zullen zorgen. De afgelopen twee dagen lieten ze zich, na alle commotie, niet op het winkelplein zien.



Samenscholingsverbod

De burgemeester zegt dat de politie dankzij het samenscholingsverbod ook in de directe omgeving de mogelijkheid heeft hard tegen overlastveroorzakers op te treden.



PvdA'er Wouter Struijk vraagt wat de burgemeester van plan is om het probleem blijvend op te lossen. Salet zegt daar de afgelopen dagen met haar ambtenaren en de politie nog niet aan te zijn toegekomen. Eerst moet de politie meer handvatten worden gegeven om direct in te kunnen grijpen, legt ze uit. Ze belooft dat de politie zo lang bij het winkelcentrum aanwezig blijft als nodig is.