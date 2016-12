'Carbidschieten wordt feest'

De uitspraak van de rechter zorgde voor grote opluchting bij Oscar Monteban van de Stichting Evenementen Westvoorne, die het carbidschieten bij het strand van Rockanje organiseert. De voorzitter kneep hem de afgelopen dagen toch wel een beetje. Want even leek het erop dat de oud-Hollandse traditie op het eiland definitief niet door zou gaan. Tijdens het kort geding dat de Vereniging Verontruste Bewoners Voorne aanspande tegen de gemeente werd duidelijk dat de organisatoren geen ontheffing hadden gekregen voor de Flora- en Faunawet, een belangrijke voorwaarde voor de vergunning van de gemeente. Monteban was dan ook bijzonder blij toen hij gistermorgen bericht kreeg van de griffier van de Rotterdamse rechtbank dat het verzoek van de tegenstanders om de vergunning te schorsen niet werd gehonoreerd. Ook op sociale media regende het meteen blije reacties. Toch duurde het nog eventjes voordat hij echt durfde te juichen, bekent Monteban. ,,Je bent toch een beetje voorzichtig. Ik had zoiets van: eerst zien en dan geloven.'' Pas toen de officiële bevestiging binnenkwam, kon de voorzitter opgelucht ademhalen.

Veel geld

Niet zo gek, want als de tegenstanders in het gelijk waren gesteld, had dat het einde van de stichting betekend. Alles was immers al besteld. De vrijwilligers zouden dan veel geld zijn kwijtgeraakt.



Hoeveel mensen er op het carbidschieten afkomen, weet niemand. ,,Dat is moeilijk in te schatten. Na al die verhalen in de media weet je niet wie er komen.'' Op het terrein lopen in elk geval beveiligers rond en de autoriteiten houden eveneens een oogje in het zeil. Monteban beseft dat zijn club nu extra in de spotlights staat, maar hij verwacht geen problemen. ,,Wij hopen dat het een mooi feest gaat worden.''



De komende week zal hij zich vooral bezig houden met de promotie van het evenement, vertelt hij. ,,Want die achterstand hebben we nu gewoon. We zijn al bezig op Facebook en ook de lokale en regionale media zijn inmiddels benaderd.''