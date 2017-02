Conny (66) blijft maar zwemrecords verpulveren

Trots is ze erop dat ze vier Nederlandse records en drie Europese records in de klasse 65-plus scherper stelde. ,,Dat het op de 1.500, 800 en 400 meter vrije slag lukte de Europese limieten te verbreken, hield ik niet voor mogelijk. Ik was de weken hiervoor steeds ziek geweest en had mijn ribben gekneusd. Daarom kon ik ook niet duiken, maar startte vanuit het water. En dat het dan toch lukt de snelste te zijn, is een godswonder.''



Er komen dit jaar nog twee belangrijke wedstrijden aan voor de Oostvoornse. In mei is het NK lange baan en in augustus de wereldkampioenschappen in Boedapest. In de nationale titelstrijd grijpt Boer altijd wel enkele prijzen, maar of het op de WK ook lukt, is afwachten geblazen. ,,Het is voor mij het derde jaar in deze leeftijdsklasse. Het eerste jaar zwom ik niet mee omdat ik aan mijn schouder was geopereerd. Misschien lukt het nu, maar er is veel concurrentie. Daar zitten ook zwemsters tussen die razendsnel zijn en dagelijks trainen. Dat kan ik helaas niet.''



De blessures maken dagelijks trainen onmogelijk. Boer kampt onder meer met pezen om de schouder die erg dun zijn. ,,In 2014 ben ik aan mijn schouder geopereerd en sindsdien lukt de vlinderslag niet meer.''