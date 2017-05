Dena (11) redt lammetje uit singel

Ursula Dama ziet in winkelcentrum Waterland een buitenkansje

16 mei Een dameskledingzaak beginnen in een centrum waar andere winkels juist wegtrekken: Ursula Dama (44) vindt dat alles behalve een sprong in het diepe. Haar winkel La Sis Store is sinds kort te vinden in winkelcentrum Waterland in Spijkenisse.