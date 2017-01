'Die pitbull sleurde mijn arme hondje Kita het veld over'

,,Het was echt vreselijk'', vertelt de 58-jarige vrouw, vlak voordat ze gistermiddag zelf met ernstige hartklachten als gevolg van de verschrikkelijke gebeurtenis in het ziekenhuis werd opgenomen.



Beatrix, toen nog thuis: ,,Ik liet m'n hondje uit op het grasveld op de hoek van de Riekvoorde en Schoffelvoorde. In de verte kwam opeens een 'pitbull' aan die een rare blik in z'n ogen kreeg. Hij rende veertig meter over het grasveld en beet Kita in haar benen. Ze stond nietsvermoedend te snuffelen aan wat takjes. Die hond beet mijn hondje en sleurde Kita het veld over. Ik was echt bang dat ze 't niet zou overleven.''



Beatrix wist haar hond te bevrijden door haar op te tillen, waarna de 'stafford' hard tegen haar opsprong. Hij verwondde haar daarbij aan een hand. ,,Ik was echt bang dat-ie mij wat zou aandoen. Hij ging enorm te keer.''



Even werden de vrouw en haar hondje ontzet, toen een man die de 'stafford' uitliet zich op zijn dier stortte. Even later kwam de hond toch weer los en sprong opnieuw wild tegen Beatrix op. Dezelfde man slaagde er pas na enige tijd in de hond vast te grijpen.