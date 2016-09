Dieren4You rukt dubbel zo vaak uit voor gewond dier

De groei zat er al die tijd al in, maar neemt opeens een vlucht. Afgelopen juli rukten de inmiddels drie ambulances ruim 400 keer uit. Dezelfde maand het jaar daarvoor hoefde dat nog 'maar' 210 keer te gebeuren. Een verdubbeling dus en dat is niet de enige maand waarin de ambulances van Dieren4You opeens veel vaker op pad moesten.



,,Het begon afgelopen mei'', vertelt vrijwilliger Raymond Sybesma van Dieren4You. ,,Terwijl we in april nog 178 keer werden opgeroepen wat niet opvallend vaker was ten opzichte van het jaar daarvoor, moesten we er in mei opeens ruim 350 keer op uit. Die stijgende lijn zette door met 395 uitrukken afgelopen juni terwijl we in dezelfde maand het jaar daarvoor 226 keer reden.'' En dan te bedenken dat het drie jaar geleden allemaal minimaal begon: de allereerste maand dat de ambulance dienst deed, dat was in september 2013, werd twee keer uitgerukt.



Verklaring

Een eenduidige verklaring heeft Dieren4You niet voor de sterke stijging van afgelopen maanden. Klaarblijkelijk is er sprake van een combinatie van factoren. Sybesma: ,,We worden als jonge organisatie steeds bekender. Overal waar we komen, laten we een kaartje achter. Ook hebben we nu bijna drieduizend volgers op Facebook. En we hebben ons 06-nummer waarmee we tot voor kort werkten, omgezet naar een 085-nummer. Dat maakt geen verschil wat belkosten betreft, maar komt wel professioneler over. We laten ons ook vaak zien op evenementen. Kennelijk beginnen mensen dankzij dit alles na drie jaar onze naam steeds beter te onthouden.''



Het succes is een kroon op het werk van de organisatie die uit louter vrijwilligers bestaat. ,,Van chauffeur tot kantoormedewerker: iedereen werkt onbetaald. Dat in combinatie met giften, opbrengsten van acties en de steun van Stichting Dierenlot die ons nu al drie ambulances in bruikleen heeft gegeven, maakt dat wij kunnen rijden voor alle dieren.'' Want dat is onze filosofie. Geen dier wordt aan z'n lot overgelaten. ,,Wij zeggen nooit nee. Dat is de reden waarom wij zijn opgericht'', verduidelijkt Sybesma. ,,We ontdekten dat bestaande ambulance-organisaties steeds minder vaak reden voor gewonde vogels.''



Werk aan de winkel

Toch is er organisatorisch nog volop werk aan de winkel. Zo moet er meer geld in kas komen. ,,Voor een eigen opvang in deze regio. Want nu hebben we alleen een noodopvang in Poortugaal. En het is de bedoeling dat wij op termijn onze ambulances die we in bruikleen hebben, vervangen door eigen ambulances. Daarvoor hebben we nog meer sponsoren nodig. Dat moet mogelijk zijn. Wij hebben ons bestaansrecht bewezen. Wij zijn duidelijk geen eendagsvlieg.''