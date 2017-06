Dodelijke aanval op hulpverleenster Jessica Slui (27) was gepland

Jessica en haar moordenaar kenden elkaar. De vrouw werkte als hulpverleenster bij het begeleidwoonproject van Pameijer aan de Repel in Hellevoetsluis waar Van H. door haar werd begeleid. De verdachte belde zelf de politie met de mededeling dat hij een vrouw zou hebben neergestoken op de Fazantenlaan. Hij werd op de plaats delict aangehouden.

Wat de twee de fatale avond op de afgelegen plek deden, is nog een vraagteken. Uit politieonderzoek is gebleken dat Jessica vermoedelijk enkele minuten voor de melding van de steekpartij van het woonproject naar de Fazantenlaan was gereisd; een ritje van drie minuten. Of ze zelf naar de plaats van het misdrijf is gereden en of ze toen in gezelschap was van de verdachte, is nog onduidelijk.

Donderdag dient bij de rechtbank in Dordrecht een zogenoemde regiezitting. Daarin wordt bepaald of nog nader onderzoek moet worden gedaan. Vermoedelijk zal de aanklager verzoeken de verdachte, die vastzit in het Penitentiair Psychiatrisch Centrum in Den Haag, in het Pieter Baan Centrum te laten onderzoeken door gedragsdeskundigen.

Onderzoek

Naar aan leiding van het noodlottige incident zijn onderzoeken ingesteld naar het reilen en zeilen bij het woonproject. Het onderzoek door de gemeentelijk toezichthouder is afgerond, maar het rapport daarover is nog in de maak. Het interne onderzoek dat door Pameijer is ingesteld, is nog niet afgesloten.