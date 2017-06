Drugslab in Port Zélande: 4 jaar geëist

De geruchtmakende ontdekking van een drugslab boven pizzeria Porto Bello in recreatieoord Porte Zélande in Ouddorp heeft gisteren tot strafeisen van vier jaar geleid.

Drie verdachten stonden gisteren voor de Rotterdamse rechtbank voor de productie van xtc en amfetamine. Dat gebeurde in zowel Port Zélande op Goeree-Overflakkee als in een loods in ’s-Gravendeel in de Hoeksche Waard. De Rotterdammers Joris G. (43) en Emanuele S. (53) zijn al eens eerder veroordeeld voor het maken van synthetische drugs. Zij hoorden daarom vier jaar tegen zich eisen. Plaatsgenoot Azzedini A. (40) zou twee jaar moeten zitten.

De politie kwam de bende op het spoor na een anonieme tip dat Joris G. in een loods in ’s-Gravendeel ‘illegaal bezig was’. Tijdens observaties, waarbij de drie verdachten bij de gehuurde loods rondliepen met laborantenhandschoenen, zagen agenten regelmatig witte rook uit het dak komen. In november vorig jaar zou de drugsbende het laboratorium hebben verplaatst naar de verdieping boven de bekende pizzeria Porto Bello. Daar werden de drie in december aangehouden, terwijl het lab volop in bedrijf was.

'Zwaar beschadigd'

Volgens officier van justitie mr. Ernst Pols heeft het Ouddorpse drugslabaratorium gezorgd voor ‘een zware belasting voor het milieu’. ,,Afvalstoffen zijn weggespoeld via het riool, waardoor waterzuiveringsinstallaties zwaar beschadigd kunnen raken en de drinkwatervoorziening in het nauw komt. En mogelijk is een deel van het afval weggespoeld in het Grevelingenmeer.