'Druk recreanten camping De Quack opgevoerd'

De megacamping aan het Haringvliet, populair onder veel Rotterdamse families, werd begin dit jaar overgenomen door het bedrijf Europarcs. Het familiebedrijf, dat ook vakantieparken elders in het land bezit, heeft grote plannen met de camping. Op het park komen onder meer luxe vakantiehuisjes. Voor oude huisjes is geen plek meer. Vergoeding ,,Mensen worden voor de keus gesteld: of je koopt een stuk grond of je mag vertrekken'', vertelt Van Wezel. Maar veel mensen hebben in het verleden veel geld betaald voor zo'n huisje, en er flink in geïnvesteerd. Die moet je volgens Van Wezel wel een redelijke vergoeding aanbieden, nog los van de vraag of ze überhaupt weg moeten. Volgens Van Wezel probeert Europarcs in de beginfase zo snel mogelijk mensen weg te krijgen, zodat ze haar plannen kan uitvoeren. Hij adviseert campinggasten niet meteen in te gaan op het aanbod. "Ik zou eerst rustig afwachten.'' De eigenaren staan ook sterker als ze zich verenigen, benadrukt hij.

Rechter

Van Wezel heeft Europarcs een brief gestuurd. "We proberen het eerst in een gesprek op te lossen, maar als dat niet lukt stappen we naar de rechter.'' Eerder deed hij dat ook voor gasten van Bungalowpark De Ridderhof, in de bossen van Lage Vuursche bij Soest. "Daar speelt hetzelfde probleem.''



Dat park werd in 2009 gekocht door Topparken, die daar dure recreatiebungalows wil aanbieden op eigen grond. Ook hier ging dat ten koste van de bestaande recreanten, die de grond pachten. Na een lange juridische procedure oordeelde het gerechtshof in Den Haag dat de nieuwe eigenaar een redelijke vergoeding moet betalen. "Maar daar wordt nu nog steeds over onderhandeld.''



Verbaasd

Eigenaar Wim Vos van Europarcs reageert verbaasd op de kritiek. Volgens hem is er nog helemaal niet gesproken over vergoedingen. "Wij hebben nog niet eens één opzegging gedaan.'' Er zijn alleen nog maar inventariserende gesprekken gevoerd.



"Veel mensen hebben al aangegeven dat ze de grond willen kopen'', vertelt hij. "Want dan hebben ze een stuk zekerheid.''