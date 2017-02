Echtpaar Oostvoorne leeft al maand in 'ondergelopen' huis

Toen Lenie en Ahmet Kahriman half januari na een kort uitje thuiskwamen, stond hun huis blank. ,,Het water stroom de langs de muren.'' Sindsdien leven ze in een onbewoonbaar huis. Het oudere echtpaar uit Oostvoorne is de wanhoop nabij.

Een kaal huis, vol vocht en schimmelplekken: de huurwoning van Lenie (69) en Ahmet (68) Kahriman is al weken alles behalve een thuis. Toen zij op 12 januari na een paar uur bij hun woning terugkeerden, troffen zij die tot hun verbijstering vol water aan. ,,Het leek wel een zwembad'', vertelt Lenie. ,,Ik wist niet wat ik zag.''

Hoewel niet duidelijk is geworden wat er toen precies is gebeurd, lijkt het erop dat de kraan van de cv-ketel open is blijven staan. ,,De ketel is vorig jaar augustus door de Energiewacht gecontroleerd. We vermoeden dat iemand is vergeten de kraan uit te zetten en de slang los te koppelen. Wij zijn nooit aan die kraan geweest.''

Aansprakelijk

Kampend met gezondheidsklachten zijn de Kahrimans nu al weken bezig de schade te herstellen. Die wordt geschat op minstens 10.000 euro. Bovendien is er getouwtrek over wie aansprakelijk is. Woonbedrijf Westvoorne, de huisbaas, stelt dat niet te zijn. Ook van hun verzekeringsmaatschappij Cen­traal Beheer kreeg het stel nul op het rekest.

Inmiddels is de huurdersvereniging Westvoorne ingeschakeld en dreigen juridische stappen. Ahmet Kahriman: ,,In een brief van de gemeente staat dat er altijd volgens protocol wordt gewerkt door de Energiewacht. Dan hoort de slang na afloop van een controle dus te worden losgekoppeld. Bij ons is dat niet gebeurd; bij anderen in de buurt evenmin. Ook bleek de kraan bij anderen open te hebben gestaan zonder dat zij dat wisten.''

Bart Rozemeijer, hoofd Woonbedrijf Westvoorne zegt dat de aansprakelijkheid een lastige kwestie is. ,,We zitten midden in het traject om tot een oplossing te komen. Intussen helpen we daar waar dat onze verantwoordelijkheid is. We hopen juridische kwesties te vermijden en er snel uit te komen.''

Weggooien

Voor het onbewoonbaar verklaarde huis van de Kahrimans staat een container vol weggegooide, kapotte spullen. Nog weken lang zullen drogers doorratelen om alles in een leefbare staat terug te brengen. ,,Ik schaam mij voor de gemeente dat ze zo met oudere mensen omgaan.''