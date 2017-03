Echtpaar redt buurman (92) uit sloot in Zuidland

Haar 92-jarige buurman viel afgelopen dinsdag in de sloot in de polder tegenover haar woning. De oude Zuidlander lukte het vervolgens niet meer om op de kant te komen. In de verre omgeving was er ook niemand om hem te helpen.



Gelukkig voor hem keek Jaap Nieuwenhuizen op dat moment vanuit zijn woonkamer naar buiten, en zag hij zo’n 300 meter verderop zijn buurman in het water liggen. ,,Ik zag ineens een wit kopje boven het gras uitsteken.’’Jaap beseft meteen dat het zijn buurman is, die vaker met zijn rollator naar het tuintje in de polder gaat, en snelt er meteen naar toe.



Bij het veldje achter de begraafplaats blijkt het slachtoffer tot aan zijn middel in het water liggen. ,,Hij lag daar misschien al een half uur in het ijskoude water, maar zei niets.’’