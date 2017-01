Economie op eiland zorgelijk

Dat blijkt uit de Economische Monitor 2016, die de economische ontwikkelingen op Voorne-Putten in kaart brengt. Zo is het aantal bedrijven dat zich op het eiland vestigde tussen 2011 en 2015 met 4 procent gedaald, terwijl het aantal nieuwe vestigingen landelijk met 9 procent is gegroeid.



In diezelfde periode daalde de werkgelegenheid met 7 procent (is landelijk 3 procent) en groeide de werkloosheid met 17 procent. Dat is veel hoger dan gemiddeld in Nederland.



De banen gingen vooral verloren in de vervoer en opslagsector en in de zorg en welzijn. Alleen in de horeca en de bouw nam het aantal banen weer toe.



Winkelpanden

Met de detailhandel op het eiland gaat het ook niet zo best. Het aantal winkels daalde in 2016 met 5 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. In de vier gemeenten staan 155 winkelpanden leeg, op een totaal van 739. Het leegstandspercentage nam toe van 9,4 naar 12,3 procent vorig jaar.



Volgens Cees Vingerling, intermediair voor overheid en ondernemers en zeer goed bekend met de situatie op Voorne-Putten, is het grote probleem dat er een gemeenschappelijke visie ontbreekt op dossiers als werk, wonen en recreatie. Iedere gemeente voert namelijk een eigen beleid. ,,Alles is versnipperd. Collectief leiderschap ontbreekt. Dat komt de regie niet ten goede.''



En dat geldt niet alleen voor de gemeenten, maar ook voor het bedrijfsleven. Nu heeft elke gemeente een eigen ondernemersvereniging, maar een overkoepelende ondernemersorganisatie is er niet. Vingerling vindt dat wel jammer omdat het eiland veel potentie heeft, ook op het gebied van toerisme en recreatie. ,,Het zou de Rivièra van Rotterdam kunnen zijn.''