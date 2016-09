Evert R. wordt onderzocht in Pieter Baan Centrum

R. wordt officieel verdacht van het stalken en bedreigen van zijn ex-vriendin en een stapvriend van haar én het stichten van drie branden. Hij zou met levens hebben gespeeld door de voordeur en schuur van die stapvriend in brand te steken en de voordeur van diens zus. Dat alles omdat hij niet kon verkroppen dat zijn ex feestte met een andere man.



Vuurzee

De Spijkenisser lijkt ook gelinkt te kunnen worden aan het in brand steken van het huis van het echtpaar Lampers, de ouders van die stapvriend. Het bejaarde koppel kwam in mei om het leven doordat ze de vuurzee in hun woning niet meer konden ontvluchten.



Het OM wil R. ook aan die brand koppelen maar heeft grootse moeite met het vinden van bewijs. Door de intensiteit van de brand zijn mogelijke sporen van brandstichting verwoest.