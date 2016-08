Ex verdacht van moord op Liduina uit Spijkenisse

Volgens een bekende van het gescheiden stel was de verdachte, de uit Iran afkomstige Ismail G., kort geleden weer bij Liduina ingetrokken. ,,Hij was een tikkende tijdbom. Toen ik donderdag hoorde dat in de Gouwestraat iemand om het leven was gebracht, wist ik direct om wie het ging. Dat kon bijna niet anders'', zegt de kennis die niet met haar naam in de krant wil. ,,Hij kon niet zonder Liduina, maar als hij bij haar was, werd het altijd ruzie.''



De politie bevestigt dat de Iraniër is aangehouden en in voorlopige hechtenis zit. Ismail nam na de scheiding zijn intrek in een woning aan de Maasboulevard in Spijkenisse; op steenworp afstand van de woning van zijn ex. Zo'n jaar geleden verhuisde hij naar een torenflat iets verderop.



,,Maar daar moest hij uit, omdat hij de huur niet meer kon betalen'', vertelt een voormalige buurvrouw van hem. ,,Liduina heeft hem destijds nog geholpen met verhuizen. En daarna was ze weer zo goed om hem bij haar in huis te nemen , omdat hij anders geen dak meer boven zijn hoofd zou hebben. Helaas konden die twee niet met elkaar en niet zonder elkaar. We hebben wat ruzies gehoord en dan werd er met van alles gegooid. Hun dochtertje van 9 jaar heeft het met al die ruzies niet echt makkelijk gehad. Eigenlijk ging het alleen goed als Ismail en Liduina niet permanent bij elkaar waren. Dat was nu wel weer het geval. Triest dat het tot de dood van de een heeft moeten leiden. Het houdt me nog steeds bezig.''