Extra maatregelen bij races tussen klassieke motoren

Vorig jaar ging het bij een race op klassieke motoren flink mis. Een motorrijder raakte net na een bocht op een recht stuk weg bij het optrekken uit balans en raakte vastgehaakt aan de machine van een andere rijder. Samen schoten ze het publiek in.



Het gevolg was dat niet alleen de twee coureurs maar ook vier toeschouwers gewond raakten. Eén van hen kwam in het ziekenhuis terecht. Met toestemming van de slachtoffers, de politie en burgemeester Peter de Jong van de gemeente Westvoorne gingen de wedstrijden de dag erop gewoon door.



Het parcours in het Rockanjese duingebied was vooraf veilig bevonden door de hulpdiensten. De burgemeester eiste voor de editie van vandaag en morgen 'maximale veiligheid' van de organisatie voor hij groen licht gaf.



Tribunes

In overleg met de kustgemeente en de politie is besloten is dat er beter op gelet wordt dat publiek niet meer langs het hele parcours staat. ,,In de bochten was dat al verboden'', zegt Eijs. Er zijn veel tribunes neergezet langs de baan zodat minder bezoekers hoeven te staan. Ook zijn er de afgelopen dagen kilometers hekwerk en honderden strobalen geplaatst.



De kans dat het weer misgaat, 'kun je nooit helemaal uitsluiten', zegt de organisator. Hij verzekert: ,,Onze race was al veilig, het is hier 17 jaar goed gegaan. Vanwege het ongeluk van vorig jaar hebben we de veiligheid verder verhoogd. We willen natuurlijk geen nieuw ongeluk. Maar het blijft motorsport. Daar kán wat bij gebeuren.''