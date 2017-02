Extra politie in Spijkenisse bij bezoek Geert Wilders

Zowel burgemeester Mirjam Salet van de gemeente Nissewaard als de politie is er alles aan gelegen dat het bezoek van de PVV-leider zonder incidenten verloopt. Begin vorig jaar kwam het tot een demonstratie van vrouwen die boos waren dat Wilders 'verzetsspray tegen vluchtelingen' uitdeelde. Hierbij werden tien vrouwen gearresteerd.



Om een herhaling van dit incident te voorkomen en voor een ordentelijk verloop, hebben de politie en de beveiliging van Wilders uitvoerig met elkaar overlegd. ,,Wat is besproken, maken we niet openbaar. Maar weet dat we er voor de bewaking van de openbare orde zullen zijn'', zegt politiewoordvoerder Gijs van Nimwegen.



Er zal, net als bij eerdere bezoeken van Wilders, extra politie op de been zijn. Niet alleen in uniform maar ook in burger om bij elk opstootje direct in te kunnen grijpen en om onmiddellijk geüniformeerde collega's te kunnen melden waar op het marktterrein problemen verwacht kunnen worden.