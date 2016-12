Familie kent daders van de dubbele moord op tweede kerstdag

De daders zochten de confrontatie, vertelt de aangeslagen Luci Rimon de dag na de schietpartij waarbij ze haar broer en haar neefje verloor. Een uur voor de schietpartij kwam de schutter nog aan de deur van haar huis in de Branding in Hellevoetsluis. Hij en een paar anderen liepen voorbij, vertelt Luci. Ze begonnen ruzie te zoeken. ,,Ze hadden dit allemaal van te voren bedacht'', zegt ze.



De familie Rimon was maandag bij elkaar om kerst te vieren, vertelt Luci. ,,We waren aan het chillen met zijn allen. De jongens gingen naar buiten om te roken en toen hoorden we twee klappen. Zelf stond ik hier bij het raam om iets te eten te pakken uit de koelkast. Ik zag een jongen met een capuchon wegrennen. Hij bleef maar achterom kijken. 'Ze hebben geschoten!', hoorde ik schreeuwen."



112 gebeld

Luci rende naar buiten en zag haar broer Shurandly op de grond liggen. ,,De schutter bleef maar kogels afvuren, hij schoot op ons allemaal. Mijn neef zag ik nog bewegen. Ik heb zelf 112 gebeld.''



De twee werden gereanimeerd, de hulpdiensten zijn ruim een half uur met ze bezig geweest. Faichel bleek hevige inwendige bloedingen te hebben. ,,Ze hebben in het ziekenhuis één bloeding in zijn slagader kunnen stoppen'', zegt Luci. ,,Maar hij had er nog een. Die konden ze niet vinden.'' In het ziekenhuis ontdekte een ander familielid dat hij óók beschoten was. ,,Hij had een gat in zijn jas. Hij is geraakt toen die achter hem wapperde. Ook hij had gewond of dood kunnen zijn.''