Feyenoord Fanshop komt naar Spijkenisse

Opening H&M: 'Zo'n winkel hebben we nodig'

22 juni Honderden mensen stonden gisteren in de rij voor de opening van de eerste H&M in winkelcentrum De Struytse Hoeck in Hellevoetsluis. ,,De weergoden werkten goed mee, maar dat het zo druk zou worden hadden we niet verwacht'', zegt manager Laura Muscas (32).