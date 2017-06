Flakkeese fotografe legt magische zeevonk vast

Voor een kiek van het bijzondere natuurverschijnsel, waardoor het water licht lijkt te geven, bij de Brouwersdam zocht de hobbyfotografe de grenzen van zichzelf én haar camera op. ,,Deze foto is eigenlijk een samenvatting van een film van dertig seconden'', zegt ze.



Die tijd had ze nodig om het water in beweging te krijgen en de zeevonk - een eencellig organisme dat lijkt op een doorzichtig ballonnetje met een staartje - te 'activeren'. ,,We trokken onze broek uit en zijn in onze onderbroek als een malle door het water gaan rennen om de zeevonk te activeren. Dat werden er veel, waardoor er een heldere blauwe waas op de foto staat.''



De omstandigheden waren woensdagnacht optimaal: een hoge temperatuur, een rustige zee en geen enkel straaltje maanlicht. Ze genoot ondanks de hectiek van het fotograferen van het verschijnsel. ,,Het was prachtig om te zien. Zeker omdat ook de melkweg goed te zien was.'' Lachend: ,,In ons ondergoed waren we alle schaamte voorbij, maar het resultaat telt.''