Flamingo's verrassen dierenliefhebbers

Eigenaresse Petra Blokker haalde de dieren zelf op in Frankrijk. Officieel welkom geheten zijn ze nog niet, maar de nieuwe aanwinst is sinds enkele dagen wel al te bewonderen. "In onze vijver'', vertelt Petra Blokker. Ze is blij met de nieuwe aanwinst die ze in een dierentuin nabij Lyon ontdekte. "In grote kisten hebben we ze naar huis gereden'', aldus de eigenaresse van het park dat met capibara's (waterzwijnen) en kookaburra's (lachvogels) al diverse bijzondere diersoorten in huis heeft. "Wat een rit was dat'', blikt ze terug.