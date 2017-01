Gasten camping De Quack nemen juristen in de arm

De nieuwe eigenaar en directeur van het familiepark in Hellevoetsluis, dat sinds deze maand Resort Poort van Zeeland heet, laat er geen gras over groeien. De camping, populair onder veel Rotterdamse families, wordt de komende maanden flink onder handen genomen. Nog voor deze zomer worden tientallen luxe chalets gebouwd met prijzen vanaf 60.000 euro.



De nieuwe plannen voor het park leiden tot grote onrust. Voor de 'eerste fase' van deze renovatie -de komende jaren worden op meer plekken in het park luxe huisjes gebouwd- moeten zo'n 17 vaste campinggasten wijken. Volgens Vos is met het merendeel hiervan al afspraken gemaakt voor een andere plek op het terrein. Met alle andere gasten worden nog gesprekken gevoerd. ,,Het klopt dat niet iedereen op zijn plek kan blijven staan, maar we kijken of we een oplossing voor hen kunnen vinden'', zegt Vos. ,,Voor iedereen is er een mogelijkheid, alleen moeten ze wel mee willen werken.''



Hoge kwaliteitsnorm

Niet iedereen blijkt daartoe bereid, vertelt hij. ,,Sommigen willen wat ze nu hebben laten staan. Maar dat kan gewoon niet.'' Voor oude of vervallen caravans en huisjes is geen plek meer in een groot deel van het park. Dat past niet bij de hoge kwaliteitsnorm die Europarcs voor zijn resorts hanteert.



Dat sommige gasten, die daar soms al 30 jaar staan of langer, daar moeite mee hebben, begrijpt de directeur wel. ,,Verandering brengt altijd wat onrust met zich mee, maar mensen kunnen gewoon blijven recreëren.'' Voor campinggasten die niets nieuws kunnen of willen kopen is een speciaal deel gecre­eerd waar ze kunnen staan.



Geld is op

Maar veel gasten zien dat niet zitten. ,,Wij willen helemaal niet weg'', zegt een van de Rotterdamse campinggasten met een stenen huisje. Zij wil anoniem blijven zolang het gesprek met de eigenaar nog niet heeft plaatsgevonden. ,,Ons huis is in goede staat, maar wel een jaar of 30 oud. Wij denken niet dat het past bij wat Europarcs wil. Maar wij hebben er net duizenden euro's in geïnvesteerd, en ons geld is op. Wat zijn dan de mogelijkheden? Wij zijn dan ook benieuwd met welk voorstel hij komt.''



De gasten zijn inmiddels bezig om zich te verenigen en hebben contact gelegd met juristen.