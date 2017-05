Geknakt door een teek

LymeMaaike (24) uit Spijkenisse verloor haar gezondheid na een tekenbeet. Ze is nu Lymepatiënt, besmet met de Borrelia-bacterie. De nieuwste inzichten over de ziekte worden zondag 21 mei gedeeld tijdens het patiëntensymposium 'Something inside so strong' in theater Carré in Amsterdam.

,,Met een kotsemmer zat ik in de wachtkamer van de huisartsenpost. Ik had een zware koortsaanval en heftige pijn. Iedereen kon zien dat het slecht ging. Maar de dienstdoende arts vond dat ik me aanstelde. Later zei een interniste in het Erasmus Medisch Centrum: 'Ga maar met een psycholoog praten, het zit tussen je oren.' Een andere dokter werd boos toen ik suggereerde dat ik misschien de ziekte van Lyme had. 'Lyme? Hou daar toch eens over op!' Dat de doktoren mij niet geloofden, vond ik ronduit bizar. Ik begon aan mezelf te twijfelen.

Twee jaar geleden zat ik 's zomers in de tuin, toen ik het voelde kriebelen aan de binnenkant van mijn linkerarm. Ik krabde, er viel iets op de grond. Kort daarna verscheen er een grote rode kring. Mijn moeder dacht aan ringworm. Ik werd getest bij de huisarts, maar er kwam niets uit.

De kring verdween en ik besteedde er geen aandacht meer aan. Weken later voelde ik me grieperig. Niet echt ziek, maar gewoon niet 100 procent. Mijn gewrichten deden pijn. Het was gevoelig, maar draaglijk. Ik werkte door. Ik herinner me dat ik op mijn werk langs grote ramen liep en opeens niet meer tegen het felle licht kon. Het zou wel over gaan, dacht ik.''

Spierverlamming

,,Maar begin december escaleerde het opeens. Ik kreeg hoge koorts en hevige pijn. Tijdens aanvallen verslapten mijn spieren en viel ik op de grond. Ik kon niet meer lopen, soms raakte de helft van mijn gezicht verlamd. Het was afgrijselijk. Ik was bang dat het nooit zou overgaan.

Mijn huisarts stuurde me naar het ziekenhuis. Daar kwam ik in de medische molen terecht. Onderzoeken, bloedtesten, scans: er kwam niets uit. Puur bij toeval kwam ik op internet iets tegen over de ziekte van Lyme. Ik herkende de symptomen, herinnerde me de jeuk en het krabben. Het slechtste wat je kunt doen, want dan spuwt de teek zijn besmette maaginhoud in je aderen. Ik dacht aan de rode kring en het kwartje viel.

Ik kreeg onderzoek na onderzoek, zonder resultaat. Als ik aangaf dat het wel eens de ziekte van Lyme zou kunnen zijn, werd dat weggewimpeld. Er werd niet naar me geluisterd, heel frustrerend. Uit de testen bleek het niet, dus het wás niet zo. Pas later begreep ik dat Lyme moeilijk is vast te stellen. De testen die in Nederland worden gebruikt, zijn nooit volledig betrouwbaar. Een deel van de 25.000 mensen die jaarlijks een Lyme-besmetting oplopen, krijgt daardoor niet de juiste diagnose.

Tussen al die onderzoeken zaten steeds maanden, kostbare tijd. Het schoot niet op en mijn toestand verslechterde. Ik werd er wanhopig van. Uiteindelijk vond ik bij het Havenziekenhuis gehoor; misschien omdat ze er gewend zijn aan bijzondere ziektes. Wat een verademing: eindelijk een arts die me serieus nam en naar me luisterde! Ik kreeg voor het eerst werkzame medicijnen, waardoor ik me sinds lange tijd wat beter ben gaan voelen.

De artsen in het Havenziekenhuis denken dat ik Lyme heb, zelf wéét ik dat ik het heb. Maar omdat de testen geen waterdicht uitsluitsel geven, ben ik geen erkend Lymepatiënt. De ziektekostenverzekering vergoedt mijn behandelingen niet of slechts met de grootste moeite. Dat vind ik onverteerbaar. Net zoals ik het onverteerbaar vind dat in Nederland alleen verouderde medicijnen worden gebruikt die minder effectief zijn dan wat in het buitenland beschikbaar is.''

Uitwijken

een vrouw van 24, lichamelijk een wrak ,,In Duitsland en België nemen ze de ziekte wel serieus. Veel Lymepatiënten wijken daarom uit. Ik heb zelf ook mijn hoop gesteld op een behandeling in België. Ook die moet ik zelf betalen. Een paar duizend euro, alleen voor de eerste consulten en onderzoeken. Maar ik heb geen keuze. Want zoals ik nu leef...



Door mijn ervaringen ben ik mijn vertrouwen in de Nederlandse gezondheidszorg kwijt. En ik ben boos. Doordat ik niet tijdig en goed ben behandeld aan een ziekte die op zich goed valt te genezen, ben ik, een vrouw van 24, lichamelijk een wrak. Op goede dagen kan ik met mijn stok door de straat wandelen of de wasmachine volgooien. Maar 's middags de was ophangen is vaak te veel. Op slechte dagen lig ik op bed, de gordijnen dicht en zo min mogelijk invloeden van buitenaf. Alles komt op mijn vriend neer. Dat vind ik vreselijk.

Ik had een baan in de zorg met een vast contract, wie krijgt dat nog? Ik heb er hard voor gewerkt, het was van jongs af aan mijn droom. Maar ik zit al anderhalf jaar ziek thuis en als ik over een half jaar niet beter ben, raak ik mijn baan kwijt. Een huis, een auto, een fijn leven: ik had alles voor elkaar. Mijn toekomst is weggevaagd, ik leef bij de dag. Het is de vraag of ik er ooit bovenop kom. We zetten geld opzij voor ons trouwen. Nu sparen we om überhaupt een toekomst te hebben.''

