Gemeente praat over dreigende uitzetting Andranik (9)

Het gezin stapte al naar de rechter, maar het bezwaar werd afgewezen. In afwachting van het hoger beroep mag het tweetal in Hellevoetsluis blijven wonen.



Hellevoeters komen in actie voor Andranik Hakopjan, de 9-jarige Hellevoeter die door een 'foutje' naar Rusland wordt uitgezet. De lokale fracties van de PvdA, D66, GroenLinks en het CDA hebben een gesprek aangevraagd met de Hellevoetse burgemeester Milène Junius. ,,We willen een signaal afgeven dat dit zo niet kan'', zei PvdA-lid Daan Dankaart vorige week.



Protesteren

De lokale taekwondo- en hapkidovereniging Yu Sin Kwon, waar Andranik drie keer per week over de vloer komt, heeft in de persoon van secretaris Ignacio Willems van zich laten horen. Hij stuurde Junius een brief waarin hij de uitzetting vergelijkt met een deportatie. ,,Eerst moeten de partijen om tafel, daarna kunnen we altijd nog verder protesteren'', licht hij de motivatie achter zijn brief toe.



Op basisschool 't Schrijverke kunnen docenten en leerlingen het niet bevatten dat 'hun' Andranik mogelijk vertrekt. ,,We zijn geschokt en machteloos'', vertelt locatieleider Linda de Wit. ,,Wat kunnen we doen? Niets, denk ik. Al kan niemand nog geloven dat dit echt gaat gebeuren. Het is zo onwerkelijk allemaal.''