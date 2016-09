Gevonden hond krijgt grootschalige hulp bij zoektocht naar baasje

Meer dan 17.000 keer werd het bericht gedeeld. 'Wie is deze man', staat er onder het bericht. De hond werd gevonden op de Oprelseweg, vlakbij de dierenopvang, en werd binnengebracht met kapotte voetzooltjes. ,,Dat kan te maken hebben met verschillende dingen," zegt medewerkster Joelien Roest. ,,Hij kan ver hebben gelopen, maar het kan ook komen door het warme wegdek van de afgelopen dagen. Dat weten we niet zeker." De opvang heeft contact gehad met de vorige eigenaars van het beest, maar die zouden het aan andere mensen hebben verkocht. Vanaf daar wordt het verhaal een beetje vaag. Vandaar de oproep op Facebook. ,,Zelfs vanuit Rio de Janeiro hebben mensen het bericht gedeeld," aldus Roest. Zij zegt dat een bericht op hun Facebook niet eerder zo vaak werd gedeeld.

Blij

De opvang weet niet zeker hoe oud de hond is. Hij is geen pup, maar is ook zeker niet oud. Afgezien van zijn zooltjes, is het volgens Roest een blije hond.



De opvang houdt twee weken aan, tot die tijd kan de huidige eigenaar zich melden. Daarna kan het beestje worden herplaatst. Voor nu zit hij in de opvang onder de pannen. ,,En onder de pillen," aldus Roest.