Gezin zet zwerfkatten in tegen muizenplaag

Ze moest nooit wat van katten hebben, maar is er nu erg blij mee. Het wemelt van de woel- en veldmuizen bij haar pas gekochte woonboerderij. ,,We wisten niet dat hier muizen zaten, tot we elke dag tien vierkante meter gras zagen veranderen door de muizen. Ze graven er gaten in en een gangenstelsel onder. Het hele gras gaat eraan. En toen we terug kwamen van een weekend weg vonden we veel muizenkeutels in onze schuur'', beschrijft Elenbaas. Ze wil voorkomen dat in de winter de muizen haar woning in trekken.



Schuwe katten

Stichting Zwerfkatten Rijnmond is blij dat het een adres heeft gevonden voor drie erg schuwe katten, die altijd op straat leefden en door een oude vrouw, tot ze ziek werd, werden gevoerd. ,,Ze kunnen nooit echt bij mensen wonen. Dan is het ideaal dat er mensen zijn die ze te eten geven en die voldoende ruimte voor ze hebben. En het is fijn dat ze kunnen helpen de muizen te bestrijden'', zegt directrice Ineke Jochims. De katten jagen de muizen weg, verwacht ze.



En gaat het ook werken? Elenbaas zegt dat de voortekenen gunstig zijn: ,,Als de schuurdeur openstaat, loeren ze vanuit de ren naar de velden waar de muisjes actief zijn. Daar zijn ze nu al erg op gefocust.''