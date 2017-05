Grote brand in bedrijvenpand in Oude-Tonge

Vaker beroving op straat in Spijkenisse

19 mei Minder zakkenrollers, autokrakers en autodieven, maar meer overvallers en straatroven: het beeld van de criminaliteit in Spijkenisse, gemeente Nissewaard, is wisselend. De gemeente staat stabiel op plek 42 (was 44) in de AD Misdaadmeter.