Heel Spijkenisse hoopt op Afrojack

Vrouw (52) in woning omgekomen door misdrijf

25 augustus In een woning aan de Gouwestraat in Spijkenisse is vanmorgen een overleden vrouw (52) gevonden. De politie houdt er rekening mee dat het slachtoffer is omgekomen bij een misdrijf. Ter plekke is direct een 37-jarige verdachte aangehouden. Volgens buren is haar dochtertje opgevangen door de politie.