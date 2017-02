Hellevoeter Willem (27) geëerd voor redden buurvrouw bij fatale brand

Buurvrouw Nel Vermaat (75) lag in bed toen de brand uitbrak. Het was half twee ’s ochtends. ,,Ik hoorde de herrie en dacht: ‘dat is bij de buren’. Buiten stond Willem te schreeuwen: ‘Eruit, eruit’. Ik liep toen naar beneden, maar ik kon de sleutels van de deur niet vinden. Ik had geen bril op, niks. Het enige dat ik toen dacht was: ‘Ik moet hier uit’. Toen heeft hij de deur ingetrapt en Maxime gooide gelijk een deken over me heen.’’ Vermaat is haar buurman dan ook meer dan dankbaar. ,,Als hij er niet was geweest, dan was ik er nu ook niet meer. Dan was het hele blok afgebrand.’’



Ook de familie van het omgekomen echtpaar is blij dat Willem de onderscheiding krijgt. ,,Als hij dit niet had gedaan, was het veel erger afgelopen’’, zegt Margaret Lampers, een van de dochters van het omgekomen echtpaar. ,,Hij was ook de laatste die mijn moeder in haar laatste minuten heeft bijgestaan.’’