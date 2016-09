Hellevoetse brandweer krijgt 'slimme pieper'

De brandweer hoopt met dit nieuwe materiaal een herhaling van fouten tijdens een brand in een woning in Hellevoetsluis in mei dit jaar, waarbij twee bejaarde bewoners omkwamen, te voorkomen. Tijdens die nacht van 20 mei ging er veel mis, bleek onlangs uit een onderzoek van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Zo hoorden meerdere brandweervrijwilligers hun piepers niet en kwamen brandweervoertuigen te laat aan. Uit het onderzoek bleek wel dat de twee bewoners niet te redden waren geweest, ook als de brandweer wel op tijd was geweest. Luid alarm Met de oude piepers was overigens niets mis, bleek achteraf. De brandweermannen hadden het eerste alarm gewoon niet gehoord. De onderzoekers adviseerden daarom een luid alarm te installeren op de kazerne. Dat is inmiddels gebeurd, vertelde brandweercommandant Jos de Graaf vanavond tijdens een commissievergadering van de gemeente Hellevoetsluis. Ook de drie andere aanbevelingen uit het rapport zijn opgevolgd.

De brand was op de agenda gezet door meerdere partijen in de raad. Die wilden nog een keer praten over de gebeurtenissen op die fatale nacht. Naast kritische vragen over de gevolgde procedures, werd ook meerdere keren door raadsleden vertrouwen uitgesproken in de vrijwillige brandweer van Hellevoetsluis.



Impact

De gebeurtenissen in mei hebben een grote impact gehad op de vrijwilligers, vertelde De Graaf gisteren. Ook werd duidelijk dat veel vrijwilligers gedemotiveerd zijn geraakt door onder meer alle bezuinigingen de afgelopen jaren. De nieuwe brandweercommandant wil daar de komende tijd veel aandacht aan gaan schenken. Hoe hij dat gaat doen, wilde hij gisteren nog niet vertellen. Er komen in ieder geval geen mensen bij, benadrukte hij. ,,Maar we gaan het wel anders aanpakken in Hellevoetsluis.''