Hellevoetse ontroostbaar na verdwijnen honden

,,Het was gisteren zo druk in Oostvoorne en dus besloot ik om met mijn honden te gaan wandelen op een stil strandje. Ik liep op het rechterstuk van het voormalig autostrand Oostvoorne, in de buurt van Restaurant Aan Zee. Mijn honden renden op een konijn af, verdwenen uit het zicht en waren vervolgens nergens meer te bekennen.''

Het gebeurde rond tien uur gisteravond. Abramsz heeft tot twaalf uur naar haar honden gezocht en vanochtend vroeg is ze opnieuw op zoek gegaan. ,,Ik ben richting de Maasvlakte gelopen. Er is gezocht vanaf waar ze kwijt zijn geraakt richting het strand van Hellevoetsluis en Rockanje. En er is gezocht bij het Oostvoornse Meer.''

Ramses is een roodbruine Viszla. ,,Vanaf dat hij een pup was is hij al bij me. Dat was zes jaar geleden.'' Sheila is een Duitse staande hond, wit met bruine vlekken. ,,Als ik ze vanavond niet vind, dan ga ik kijken of er morgen speurhonden ingezet kunnen worden via de stichting Waar is onze Angel.''