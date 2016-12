Hellevoetsluis wacht forse claim van jachthavens

Die­ren­be­scher­ming controleert of gekocht konijn na kerst nog leeft

21 december Is het net aangeschafte asielkonijn tijdens een feestmaal met kerst opgegeten? De Dierenbescherming gaat dit direct na de kerstdagen in het Rijnmondgebied controleren. Volgens manager Rinus Hitzert wordt steekproefsgewijs gekeken of de langoren bij hun baasjes nog in leven zijn. Is dat niet het geval, dan doet hij daar aangifte van bij de politie.