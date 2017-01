'Het had fataal kunnen aflopen'

Quote Er was geen ambulance beschikbaar, kreeg ik steeds te horen Jan Smit Als Jan Smit op maandagavond 5 december op weg is naar Brielle, voelt hij al snel dat er iets mis is. De 64-jarige inwoner van Oostvoorne begint te hyperventileren en vraagt zijn zoon om hem terug te rijden naar huis. Daar belt zijn familie met de huisartsenpost in Spijkenisse. Smit kan pas om 22.00 uur terecht bij een arts omdat het druk is. De dokter ziet meteen dat het niet goed gaat met de Oostvoornaar en belt een ambulance om hem naar het ziekenhuis in Dirksland te brengen. Maar het duurt ruim drie uur voordat het voertuig er is. "Er was geen ambulance beschikbaar, kreeg ik steeds te horen.''

In het ziekenhuis blijkt dat Smit die avond een hartaanval heeft gehad, en dat het nog steeds niet voorbij is. "Ik voelde me ook absoluut niet goed.'' Hij wordt meteen opgenomen op de intensive care.

Fataal

Smit, die een week in het ziekenhuis moest blijven, is erg geschrokken van het incident. "Het had fataal kunnen zijn'', beseft hij. Veel vertrouwen in de ambulancezorg op het eiland heeft hij dan ook niet. "Vanaf nu gaan we gelijk naar Dirksland in plaats van naar de huisartsenpost in Spijkenisse. Het is nu één grote ellende. Als er niets aan de hand is, hebben ze ambulances zat. Maar zodra er ergens wat gebeurt, gaat het fout.''

Hoewel het met het overgrote deel van de ritten in de regio wel goed gaat, zijn het juist dit soort voorbeelden die tot grote zorg leiden in de buitengebieden. Voor de gemeenteraad van Hellevoetsluis, waar nu ruim een op de tien ambulances te laat komt, is het reden geweest een motie aan te nemen die de burgemeester oproept ervoor te zorgen dat de landelijke norm van 95 procent alsnog wordt gehaald. De raad vindt het onbegrijpelijk dat het college tevreden is dat ruim een op de tien de ritten niet op tijd is.

Het ongenoegen in de buitengebieden lijkt ook Den Haag te hebben bereikt, dat geld beschikbaar gaat stellen voor de ambulancezorg in deze regio.

Volgens directeur Arie Wijten van de Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond (AZRR) heeft de minister van Volksgezondheid nu ook ingezien dat er meer geld bij moet. "Dat betekent dat wij meer ambulances kunnen aanschaffen en mensen kunnen aannemen.'' De ambulancedienst probeert daarmee de achterstand in deze gebieden weg te werken. Het doel is volgens hem om overal op 95 procent te komen.

Broeders

Dat zal niet meteen het eerste jaar lukken, tempert Wijten de verwachtingen. Er is weliswaar plek voor ruim dertig nieuwe ambulancebroeders, naast de ongeveer 340 die er nu rondrijden. "Maar met geld heb je nog geen mensen. Een auto kun je zo krijgen, maar het is heel moeilijk om aan een gediplomeerde ambulancemedewerker te komen.'' Die moeten een verpleegkundige opleiding hebben, maar ook twee jaar ervaring op de intensive care. En ze moeten ook nog zeven maanden intern worden opgeleid.

Quote Het kan toch niet zo zijn dat er nu geld is voor extra voertuigen, maar dat je er niks mee kan doen? Willem Heijdacker Spijkenisser Willem Heijdacker, die al jaren strijdt voor betere ambulancezorg op Voorne-Putten, vindt het 'te gek voor woorden' dat mensen op het eiland nog langer moet wachten op extra ambulances omdat er geen personeel is. Volgens hem wordt de landelijke norm er al tien jaar niet gehaald. "Op Westvoorne gaat het om bijna een op de vijf ritten. Zo erg is het! Het kan toch niet zo zijn dat er nu geld is voor extra voertuigen, maar dat je er niks mee kan doen?''

Maasvlakte

Volgens Wijten doet de Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond er nu ook al alles aan om de prestaties in de regio te verbeteren. "We kijken om de zoveel tijd of onze posten op de beste plek staan.'' De Ambulancezorg heeft daar zelfs een speciaal softwarepakket voor, dat berekent waar je het beste kunt staan of rondrijden.

In grootstedelijk gebied, zoals Rotterdam, Schiedam en Capelle, kost het weinig moeite om de norm te halen. "In Schiedam zitten we nu bijvoorbeeld boven de 95 procent.'' Maar in de verderaf gelegen gebieden is dat telkens een grote uitdaging.

Soms moet een ambulance ergens staan, terwijl daar niet zo vaak iets gebeurt. "We hebben bijvoorbeeld een post op de Maasvlakte, met gemiddeld drie ritten per week. Maar als we daar niet staan, zijn we altijd te laat.''

Maar het grootste probleem, aldus Wijten, is gelijktijdigheid. Als er veel meldingen op hetzelfde moment binnenkomen. "Dat is niet te managen. Dan zie je dat onze prestaties naar beneden gaan.'' Ook in het geval van Smit kon er niet eerder een ambulance komen, vanwege spoedgevallen elders, weet hij.

Quote Dat we de norm niet halen, wil niet zeggen dat we niet komen Arie Wijten Wijten wil die 'slechtere' prestaties wel relativeren. "Dat we de norm niet halen, wil niet zeggen dat we niet komen, maar dat we er binnen zestien minuten zijn of zeventien. Die vijftien minuten is ook geen medische norm. Het is een administratieve norm. Het levert geen significante gezondheidsschade op voor de patiënt als we het niet halen.''